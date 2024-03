https://fr.sputniknews.africa/20240304/larmee-russe-detruit-un-autre-char-abrams-dans-le-donbass-1065377618.html

L'armée russe détruit un autre char Abrams dans le Donbass

L'armée russe détruit un autre char Abrams dans le Donbass

Sputnik Afrique

La Défense russe a confirmé la destruction d'un autre char Abrams dans la zone de l'opération militaire spéciale. 04.03.2024

Les troupes russes ont détruit un autre char Abrams de production occidentale sur l'axe d'Avdeïevka, a annoncé ce lundi 4 mars le ministère russe de la Défense.Il a ainsi confirmé les informations du 3 mars sur un Abrams de Kiev mis hors état de nuire par des drones FPV russes.Le premier char Abrams avait été anéanti par des drones FPV près de Berdytchi, non loin d'Avdeïevka, le 26 février, selon Ian Gaguine, conseiller du chef de la république populaire de Donetsk Denis Pouchiline. Le même jour, un autre Abrams avait été touché dans cette région. A la mi-février, l'édition ukrainienne Strana.ua avait indiqué que l'armée de Kiev utilisait des chars Abrams depuis plus d'un mois. Une vidéo partagée par le média montre un char américain qui ouvre le feu en passant par un village en ruine.Washington avait promis de fournir 31 Abrams à l'Ukraine. Les médias ont signalé le début des livraisons en septembre. D'ailleurs, le journal The Wall Street Journal avait reconnu que l'arrivée de ces chars ne changerait pas la situation sur le front ukrainien. Le Kremlin avait plusieurs souligné que les chars Abrams brûleraient tout comme les autres équipements militaires occidentaux.

