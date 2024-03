https://fr.sputniknews.africa/20240304/la-france-presente-le-bilan-de-son-aide-militaire-a-lukraine-1065377010.html

La France présente le bilan de son aide militaire à l’Ukraine

Sputnik Afrique

Paris revendique 3,8 milliards d’euros d’aide militaire versée à l’Ukraine depuis février 2022, selon un bilan publié par le ministère français des Armées. 04.03.2024, Sputnik Afrique

La valeur totale d’équipements militaires livrés à l’Ukraine représente 2,615 milliards d’euros, selon un bilan publié par le ministère français des Armées.Parmi les matériels envoyés figurent: 30 obusiers CAESAR, 1.002 lance-grenades antichar AT4, 38 véhicules blindés de reconnaissance-feu AMX10 RC,️ 250 VAB armés et VAB sanitaires,️ 30.000 obus de calibre 155 mm et 160 véhicules de reconnaissance des drones.Certaines informations restent classifiées, soit le nombre de missiles air-sol SCALP, Crotale, Mistral, Aster et de missiles antichar Milan.La France a également transféré 1,2 milliard d’euros à la Facilité Européenne pour la Paix (FEP).De plus, 10.000 soldats ukrainiens ont été formés par les Français en France et en Pologne.

