"Investissons dans la jeunesse", lance auprès de Sputnik Afrique une vice-ministre namibienne

Le Festival mondial de la jeunesse, qui se déroule dans le territoire Sirius, sur le littoral russe de la mer Noire, favorisera la coopération économique... 04.03.2024, Sputnik Afrique

"L'Afrique est l'un des continents les plus jeunes. Nous comptons environ 60% ou plus de 60% de jeunes. Il est donc très important que nous investissions dans la jeunesse, car ce sont eux qui, en fin de compte, façonneront et dirigeront le développement du continent", détaille Emma Kantema-Gaomas, vice-ministre namibienne des Sports, de la Jeunesse et du Service national. Le festival qui se déroule dans le territoire Sirius, sur le littoral russe de la mer Noire, durera jusqu'au 7 mars. Il rassemble plus de 20.000 jeunes de Russie, d'Afrique et du monde entier issus de divers domaines.

