Énergie, économie, innovations: l’Iran et l'Algérie signent six accords de coopération

Ebrahim Raïssi et Abdelmadjid Tebboune ont assisté hier à Alger à la cérémonie de la signature de six accords et mémorandums de coopération, selon l'agence de... 04.03.2024, Sputnik Afrique

Les documents portent sur le secteur pétrogazier, l'économie, les startups, la culture et le tourisme, la diplomatie, ainsi que les médias.Les relations entre l’Algérie et l’Iran sont "historiques", a fait savoir le dirigeant algérien.Le Président iranien, en visite officielle dans le pays maghrébin, a mis en avant la convergence de vues entre les deux pays concernant "le soutien aux peuples opprimés, notamment palestinien".

