Ça chauffe aux Galápagos: un volcan rentre en éruption

Le volcan La Cumbre lance d'impressionnants jets de lave dans l'archipel des Galápagos. Il se situe sur une région inhabitée bien que très prisée des... 04.03.2024, Sputnik Afrique

Aube rouge sur l'océan Pacifique. Le volcan La Cumbre s'est réveillé dans la nuit du 2 au 3 mars, a annoncé l’Institut national de géophysique d'Équateur. Une fissure a été détectée sur le flanc sud-est de la montagne.L'accès à l'île inhabitée de Fernandina n'est pas interdit, mais le parc national des Galápagos a déconseillé aux touristes de s'approcher du volcan. Des coulées de lave entrant en contact avec la mer pourraient notamment crée de petites explosions et libérer des gaz toxiques.La dernière éruption du volcan avait eu lieu en janvier 2020 et avait duré environ neuf heures.L'archipel des Galápagos est réputé pour ses nombreux volcans. Celui de la Sierra Negra, situé sur l'île Isabela possède notamment le second plus grand cratère au monde. Il était entré en éruption en septembre 2018.

