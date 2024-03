https://fr.sputniknews.africa/20240303/des-militaires-russes-ont-saisi-a-avdeievka-un-vehicule-us-de-lepoque-de-la-guerre-du-vietnam-1065365920.html

Des militaires russes ont saisi, à Avdeïevka, un véhicule US de l'époque de la guerre du Vietnam

Des militaires russes ont saisi, à Avdeïevka, un véhicule US de l'époque de la guerre du Vietnam

Sputnik Afrique

Le véhicule de transport des troupes M113 montré sur la vidéo ci-dessus était l'un des plus utilisés par l'armée américaine à l'époque (1955-1975). 03.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-03T12:57+0100

2024-03-03T12:57+0100

2024-03-03T13:06+0100

donbass. opération russe

ukraine

conflit ukrainien

russie

défense

trophée

association trophée dragster

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/03/1065365751_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_509a4c01a69d17368b6ff18cfcdce75d.jpg

Ce modèle sert également à transporter un lance-grenades de 120 mm, a expliqué un militaire russe.L'armée américaine a été dotée de M113 en 1961. Le blindé a été pour la première fois utilisé au combat en 1962, et a depuis participé à tous les conflits armés avec la participation des USA.Le véhicule en question n'est pas endommagé, il a été abandonné par les Ukrainiens. De même qu'un blindé turc Kirpi et un véhicule britannique Pinzgauer Vector 718, également présents sur la vidéo.Le Kirpi pèse 20 tonnes et peut transporter 13 personnes. L'Ukraine a reçu au moins 200 véhicules de ce type depuis 2022, selon des sources ouvertes.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, conflit ukrainien, russie, défense, trophée, association trophée dragster