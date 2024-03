https://fr.sputniknews.africa/20240303/1065372879.html

Le Festival mondial de la jeunesse peut aider à résoudre les défis mondiaux

Trouver des solutions aux problèmes globaux tels que le changement climatique dépend largement de la jeune génération, a déclaré à Sputnik Afrique un juriste... 03.03.2024, Sputnik Afrique

Les événements de ce type, qui facilitent l'échange d'expériences sont "très importants car ils créent des relations entre les participants venus de différents pays", a déclaré à Sputnik Afrique Abebaw Belay, juriste au ministère éthiopien de l'Agriculture.Festival mondial de la jeunesseLe Festival mondial de la jeunesse accueille 20.000 personnes. La moitié d’entre elles sont des étrangers venus de 188 pays. Du 1er au 7 mars, 800 événements sont programmés sur 55 sites sur le territoire de Sirius.Le festival, organisé par l'agence fédérale russe pour la Jeunesse Rosmolodioj, proposera aussi des projections de films, des expositions, une course à pied et une foire aux œuvres de jeunes maîtres et artistes russes.Sputnik est un partenaire de ce projet et informant sur celui-ci.

