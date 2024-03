https://fr.sputniknews.africa/20240302/le-projet-allemand-dattaquer-le-pont-de-crimee-est-presque-une-declaration-de-guerre---1065351073.html

Le projet allemand d'attaquer le pont de Crimée est "presque une déclaration de guerre"

Le projet allemand d'attaquer le pont de Crimée est "presque une déclaration de guerre"

Sputnik Afrique

"Soit le gouvernement savait tout et s'y met jusqu'au cou, soit il ne savait rien et c'est un complot", a déclaré à Sputnik Robinson Farinazzo, officier de... 02.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-02T09:57+0100

2024-03-02T09:57+0100

2024-03-02T09:57+0100

allemagne

russie

défense

pont de crimée

brésil

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/11/1060584642_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa78885a2de4d540ca7850d7b5438a17.jpg

Rappelons que le ministère allemand de la Défense a refusé de commenter cette affaire. Selon M. Farinazzo, les militaires impliqués dans ce scandale devraient passer devant des instances judiciaires de défense. Mais si le gouvernement était au courant, "c'est encore plus grave et c'est presque une déclaration de guerre de la part de l'Allemagne".Et de pointer la faiblesse de la sécurité des communications militaires : "La révélation de ces audios montre que les Allemands ont un très gros défaut dans le secret de leurs communications, et que les systèmes d'écoute russes fonctionnent très bien."

allemagne

russie

brésil

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

allemagne, russie, défense, pont de crimée, brésil, opinion