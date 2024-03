https://fr.sputniknews.africa/20240301/le-mali-se-reconnait-dans-les-prises-de-position-des-brics-assure-abdoulaye-diop-1065347001.html

Le Mali se reconnaît dans les prises de position des BRICS, assure Abdoulaye Diop

Bamako suit avec grand intérêt l'évolution du groupe, a déclaré à Sputnik Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne. 01.03.2024, Sputnik Afrique

Et de préciser: "Plusieurs pays membres des BRICS comme la Russie sont des pays amis, sont des pays avec lesquels nous travaillons, ensemble. Et nous apprécions aussi l'approche économique que les BRICS sont en train de mettre en place, avec l'existence d'une banque. Ces missions BRICS seront les bienvenues au Mali pour pouvoir essayer de mieux comprendre leur travail et de voir comment nous pouvons tirer bénéfice d'une appartenance sous une forme ou une autre à cet ensemble".Le futur des organismes internationauxDe plus, dans la quête d'un monde multipolaire, Bamako soutient la réforme de l'Onu et des organisations financières mondiales, révèle Abdoulaye Diop. La relation avec les pays de la CÉDÉAOQuant à la relation avec les membres de l'organisation régionale, le Mali compte trouver de nouvelles voies pour coopérer avec ces États, avance Abdoulaye Diop. Tous les pays de la région restent liés et interdépendants, rappelle-t-il. L'insécurité En ce qui concerne la situation interne, aucune partie du pays n'est sous contrôle d'un groupe armé ou d'une force étrangère, a révélé le chef de la diplomatie malienne. Les institutions étatiques et l'armée ont accès à toutes les zones, selon lui.Coopération commerciale avec la RussieParmi autres sujets abordés lors de l'entretien, celui d'échanges commerciaux avec Moscou. En effet, une rencontre entre Bamako et Moscou est prévue en avril pour un suivi de cette coopération, signale le ministre. Ce rendez-vous fait partie du mécanisme de concertation mis en place lors du sommet Russie-Afrique, précise-t-il. Un certain nombre de domaines ont été identifiés, parmi lesquels celui de l'énergie, car le déficit énergétique a un impact sur la situation économique au Mali.

