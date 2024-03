https://fr.sputniknews.africa/20240301/le-mali-compte-sur-une-cooperation-plus-etroite-avec-la-russie-dans-lexploitation-miniere-1065343129.html

Le Mali compte sur une coopération plus étroite avec la Russie dans l'exploitation minière

Des sociétés russes sont déjà présentes au Mali, troisième producteur d'or et "pays minier par excellence", a déclaré le ministre malien des Affaires... 01.03.2024, Sputnik Afrique

Cependant, certaines ressources restent inexploitées et "sur l'ensemble de cette question, nous voudrions avoir un partenariat renforcé avec la Russie pour profiter aussi de son expérience, de son expertise", a fait savoir Abdoulaye Diop. Le chef de la diplomatie malienne a ajouté que Bamako avait l'intention d'aller vers une coopération gagnant-gagnant. Le chef de la diplomatie se trouve à Moscou pour une visite. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de rencontres avec la partie russe. Parmi eux, le projet de construction au Mali de centrales nucléaires et solaires avec le concours de la Russie. En outre, les deux pays ont beaucoup progressé dans les négociations sur la création d'une compagnie aérienne nationale et sur l'infrastructure ferroviaire, selon lui. Le Mali espère élever ses relations économiques avec la Russie au même niveau que la politique, a indiqué Abdoulaye Diop.

