L’Afrique devient "l'une des priorités de la politique étrangère" de la Russie, selon Moscou

"Nous sommes passés à un travail systématique visant à construire une coopération stratégique à long terme avec le continent africain", a indiqué ce 1er mars... 01.03.2024, Sputnik Afrique

Ce tournant a eu lieu après le deuxième sommet Russie - Afrique, que Vladimir Poutine "a qualifié hier de percée dans son discours à l'Assemblée fédérale", a précisé Oleg Ozerov.Le Président russe a déclaré le 29 février que le dialogue de la Russie avec l’ASEAN, l’Afrique et les pays arabes se développait de manière positive. "Les sommets Russie-Afrique ont été une véritable percée. Le continent africain clame de plus en plus haut ses intérêts, son droit à une véritable souveraineté. Nous soutenons sincèrement toutes ces aspirations", a-t-il noté.

