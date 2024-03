https://fr.sputniknews.africa/20240301/ce-que-lon-sait-sur-les-officiers-allemands-ayant-parle-dune-eventuelle-attaque-du-pont-de-crimee-1065338201.html

Ce que l'on sait sur les officiers allemands ayant parlé d'une éventuelle attaque du pont de Crimée

Ce que l'on sait sur les officiers allemands ayant parlé d'une éventuelle attaque du pont de Crimée

Sputnik Afrique

Voici les informations sur ces quatre personnes, puisées de sources ouvertes: 01.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-01T14:43+0100

2024-03-01T14:43+0100

2024-03-01T14:44+0100

bundeswehr (armée allemande)

allemagne

pont de crimée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103645/80/1036458083_0:176:3744:2282_1920x0_80_0_0_740365f482b597182582926316bfa098.jpg

Frank Graefe, chef du département des opérations et des exercices au sein du commandement de l'armée de l'air de la BundeswehrIl a fait ses études à l'université de la Bundeswehr à Munich, a eu un diplôme en informatique. À partir de mars 1994, il a suivi une formation de pilote de chasse à bord d'un F-4 aux États-Unis. Il a été attaché militaire aux États-Unis et y a visité des sites militaires.En 2023, il a rencontré, sur la base aérienne d'Andrews, Michael Loh, directeur de la Garde nationale aérienne américaine, à en croire le site du Pentagone. L'homme aurait modernisé l'armée de l'air et décidé de mettre en service en Allemagne des avions F-35. Il participerait lui-même à des vols en tant que pilote. Il se serait en outre "consacré" à la consolidation des liens entre l'Allemagne et Israël.Ingo Gerhartz, inspecteur de l'armée de l'air allemande depuis 2018. Près de 30.000 militaires sont ses subordonnées, d'après le site de la Bundeswehr. Il a intégré l'armée de l'air en 1985. Il aurait modernisé l'armée de l'air allemande et décidé d'utiliser des avions F-35. Il se serait "consacré" à consolider les relations entre l'Allemagne et Israël.MM Fenske et Frostedte, employés du centre des opérations aériennes du commandement des forces spatiales. Aucun détail n'est pour l'instant disponible sur leurs personnalités.

https://fr.sputniknews.africa/20240301/attaque-contre-le-pont-de-crimee-le-texte-dune-conversation-au-sein-de-la-bundeswerh-rendu-public--1065335808.html

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

bundeswehr (armée allemande), allemagne, pont de crimée