Vladimir Poutine adressera son message annuel au Parlement russe ce 29 février

Le Président exposera le développement stratégique du pays et évoquera la politique nationale et étrangère de la Russie. Suivez l'événement en direct avec... 29.02.2024, Sputnik Afrique

Le Président russe prononce des discours annuels devant l'Assemblée fédérale depuis 1993, en vertu de l'article 84 de la Constitution russe. Selon ce dernier, les messages portent sur la situation dans le pays et les principaux axes des politique intérieure et étrangère de l’État. Ce discours que Vladimir Poutine sera le 29e dans l'histoire de la Russie contemporaine et le 19e pour l'actuel chef de l'État. Lors de cet événement, le Président: Les messages annuels sont de nature consultative et ne constituent pas des actes juridiques. Cependant, ces dernières années, ils ont acquis le caractère d'initiatives législatives: ils contiennent des instructions spécifiques du chef de l'État au gouvernement. Le discours du Président a généralement lieu en présence de:Les messages des années précédentes ont porté sur les sujets suivants: Le Président a également abordé le sujet de l'opération militaire spéciale, a expliqué en détail les raisons de son déclenchement et a promis de soutenir ceux qui y prennent part. En outre, le dirigeant russe a critiqué l’Europe et les États-Unis pour avoir tenté d’armer l’Ukraine.

