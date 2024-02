https://fr.sputniknews.africa/20240229/le-monde-tel-quil-a-fonctionne-jusquen-2019-est-fini-1065325081.html

"Le monde tel qu'il a fonctionné jusqu'en 2019 est fini"

"Le monde tel qu'il a fonctionné jusqu'en 2019 est fini"

29.02.2024

Il y aura d'autres monnaies d'échange qui vont lui faire concurrence rapidement et qui vont le dépasser de manière incroyable, selon Abdelhak Najib.Il existe un marché d'une importance capitale entre le monde arabe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, "qui peut aller jusqu'à 6 milliards d'humains de marché mondial", a ajouté l'expert.Il a ainsi fait écho aux propos de Vladimir Poutine prononcés ce jeudi devant le parlement russe. L’Occident discrédite lui-même ses monnaies et son système bancaire et "scie la branche sur laquelle il est assis", a indiqué le Président russe.Quant aux pays des BRICS, qui, d'après M.Poutine, créeront 37% du PIB mondial d'ici 2028, alors que l'indicateur du G7 tombera à 28%, leur rôle est tu par les médias mainstream occidentaux, estime Abdelhak Najib.Un nouveau pôle économique est en train de se dessiner, et le monde tel qu'il a fonctionné jusqu'en 2019 est fini, a-t-il conclu.

