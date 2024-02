https://fr.sputniknews.africa/20240229/la-russie-devrait-reprendre-les-territoires-qui-lui-appartenaient-au-xviiie-siecle-dit-asselineau--1065311815.html

La Russie devrait reprendre les territoires qui lui appartenaient au XVIIIe siècle, dit Asselineau

C'est ce qu'estime le président du parti français Union Populaire Républicaine François Asselineau auprès de Sputnik Afrique. 29.02.2024, Sputnik Afrique

Les choses sont arrivées à un tel point maintenant qu'il faudrait qu'il y ait une espèce d'accord de paix qui passera forcément par la garantie de sécurité à la Russie. La bonne solution serait en fait que la Russie a repris les terres qui lui reviennent depuis la Grande Catherine de Russie -tout ce qui est la Crimée, le Donbass et peut-être la région d’Odessa jusqu'à la Transnistrie", a tranché François Asselineau.Il juge aussi nécessaire que le reste de l'Ukraine indépendante "soit contraint à la neutralité en n'appartenant à aucun bloc et notamment pas à l’UE et l’Otan".

