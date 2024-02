https://fr.sputniknews.africa/20240229/la-hongrie-redirigera-vers-le-tchad-18-millions-usd-initialement-destines-a-lukraine-1065327186.html

La Hongrie redirigera vers le Tchad 18 millions USD initialement destinés à l'Ukraine

La Hongrie redirigera vers le Tchad 18 millions USD initialement destinés à l'Ukraine

Ce montant avait été octroyé auparavant pour les livraisons d'armes à Kiev dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, a déclaré le chef de la diplomatie hongroise, Peter Szijjártó.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue tchadien, Mahamat Saleh Annadiff, Peter Szijjártó a expliqué que ces fonds serviront àLa Hongrie, selon lui, lance un très vaste programme de coopération avec le pays africain afin de renforcer la sécurité et la stabilité du Sahel, d'y développer l'économie et de s'attaquer ainsi aux causes profondes de la migration.Le ministre s'est également prononcé pour un règlement le plus rapide possible du conflit en Ukraine.

