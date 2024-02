En direct: Vladimir Poutine adresse son message annuel au Parlement

Ce 29 février, le Président fait le bilan de l'année, précise les aspects les plus importants de la politique étrangère et intérieure et expose son point de vue sur la situation internationale. Ce discours sera pour lui le 19e de ce genre. Suivez l’événement en direct avec Sputnik Afrique.