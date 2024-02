https://fr.sputniknews.africa/20240228/joe-biden-ne-peut-gagner-les-elections-qua-laide-dune-fraude-selon-tucker-carlson-1065305858.html

Joe Biden ne peut gagner les élections qu'à l'aide d'une fraude, selon Tucker Carlson

Joe Biden ne peut gagner les élections qu'à l'aide d'une fraude, selon Tucker Carlson

Sputnik Afrique

La condition mentale et physique de Joe Biden ne convaincra personne lors des prochaines élections qu'il ne remportera qu'en cas de fraude, a déclaré le... 28.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-28T17:00+0100

2024-02-28T17:00+0100

2024-02-28T17:00+0100

international

joe biden

tucker carlson

démocratie

vieillesse

élections

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1f/1064400749_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3cc94172dc4621e9d81b350f3bffdb94.jpg

La plupart des électeurs américains savent que le Président sortant Joe Biden n'est pas en état de gouverner et n'exerce pas en réalité le pouvoir, a déclaré le journaliste américain Tucker Carlson lors d'un entretien avec le blogueur Lex Friedman.Si Joe Biden est réélu, la démocratie américaine se résumera à "une p*tain de blague", a-t-il conclu.Boulettes sur boulettesLes inquiétudes sur la santé de Joe Biden s'accumulent depuis des mois. Le Président américain n'en finit plus d'enchaîner les bourdes, confondant par exemple les chefs d'État russe et chinois ou ressuscitant des dirigeants morts, comme François Mitterrand.Début février, le procureur spécial Robert Hur chargé d'enquêter sur des rétentions d'information de Joe Biden avait estimé que ce dernier était "doté d'une mauvaise mémoire" dans son rapport officiel.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, joe biden, tucker carlson, démocratie, vieillesse, élections