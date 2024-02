https://fr.sputniknews.africa/20240228/energie-verte-en-europe-le-pilier-de-cette-politique-cetait-le-gaz-russe-abondant-et-bon-marche-1065301682.html

Énergie verte en Europe: "le pilier de cette politique c’était le gaz russe abondant et bon marché"

Dans cette édition de L’Afrique en marche, le Dr Mohamed Achir, économiste algérien, évoque les enjeux économiques et géo-économiques du sommet des chefs... 28.02.2024, Sputnik Afrique

"Le sommet des chefs d'État du Forum des pays exportateurs de gaz qui se tiendra du 29 février au 2 mars à Alger est très important à plus d'un titre", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Mohamed Achir, économiste et enseignant à l'Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, en Algérie.

"Le sommet des chefs d’État du Forum des pays exportateurs de gaz qui se tiendra du 29 février au 2 mars à Alger est très important à plus d’un titre", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Mohamed Achir, économiste et enseignant à l’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, en Algérie. "Il y a avant tout la question de la stabilisation des prix à des niveaux permettant aux pays exportateurs de faire des profits convenables. Afin de leur permettre, en tout cas pour ceux dont les revenus en devises proviennent essentiellement des exportations d'hydrocarbures, de financer les besoins de consommation et de développement de leurs populations et d’assurer également les fonds nécessaires pour l’investissement dans le renouvellement des réserves et le développement de nouveaux gisements", souligne-t-il.En effet, selon lui, "l'Europe, qui jouissait pendant des années de la sécurité énergétique grâce à l’abondance du gaz russe bon marché dans le cadre de contrats à longs termes, s’est faite piégée suite au sabotage des gazoducs Nord Stream I et II. Actuellement, notamment l’Allemagne, elle est obligée de se tourner vers le gaz de Schiste américain liquéfié, au moins quatre fois plus cher que le gaz russe, transportable des États-Unis uniquement par méthaniers vers des stations de regazéification dont elle ne dispose pas actuellement en nombre suffisant. En plus du fait que le gaz américain n’est rentable qu’à des prix élevés, ce qui complique encore la position de l’Europe, qui ne peut pas compter sur les Américains pour la fournir à un prix raisonnable, notamment pour le maintien de sa puissance industrielle".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts- Afripods - Deezer – Castbox – Podcast Addict

