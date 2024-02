https://fr.sputniknews.africa/20240228/carlson-sur-linterview-de-poutine-je-pourrais-etre-arrete-a-mon-retour-1065305356.html

Carlson sur l'interview de Poutine: "Je pourrais être arrêté à mon retour"

Carlson sur l'interview de Poutine: "Je pourrais être arrêté à mon retour"

Tucker Carlson était menacé d'arrestation pour son entretien avec le Président russe. Le journaliste américain l'a avoué dans une interview par le blogueur Lex...

"Mes avocats [...] m'ont dit que je serais détenu si je faisais cela, à cause des sanctions. Et j'ai répondu que je ne reconnaissais pas la légalité de cette décision, parce que je suis un Américain, et je dois avoir la possibilité de parler à qui je veux", a-t-il déclaré à Lex Fridman. Selon Carlson, son avocat lui a précisé que beaucoup dépendrait des questions qu'il poserait à Poutine. "On m'a dit que, si j'étais trop gentil dans ma conversation avec lui, je pourrais être arrêté à mon retour [aux États-Unis]." Ces discussions avec des avocats étaient scandaleuses, selon le journaliste, mais il a décidé de ne pas renoncer à une interview du dirigeant russe car il voulait "profiter de sa liberté".

