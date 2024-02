https://fr.sputniknews.africa/20240228/aux-usa-un-site-dassemblage-darmes-nucleaires-suspend-son-travail-a-cause-des-incendies--1065292657.html

Aux USA, un site d'assemblage d’armes nucléaires suspend son travail à cause des incendies

L'état d'urgence a été décrété dans 60 comtés du Texas frappés par de graves incendies, et certaines localités ont été évacuées, a annoncé le gouverneur de l'État Greg Abbott dans un communiqué sur son site Internet. Le site Pantex d'assemblage et de démantèlement d'armes nucléaires, qui se trouve à proximité des incendies, a été obligé d'arrêter son travail, ses employés ont été évacués. Vu le temps sec et venteux, le risque d'augmentation de la superficie sinistrée dans les prochains jours pourrait augmenter, a averti le gouverneur du Texas.

