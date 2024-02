https://fr.sputniknews.africa/20240227/quest-ce-que-lagent-chimique-bz-utilise-par-les-forces-ukrainiennes-1065288063.html

Qu'est-ce que l'agent chimique BZ utilisé par les forces ukrainiennes?

Le Service fédéral russe de Sécurité (FSB) a annoncé ce 27 février avoir déjoué un attentat à l’agent chimique BZ, souvent surnommé Ladder, arrêtant plusieurs terroristes ukrainiens dans la région russe de Zaporojié. Le BZ (benzilate de 3-quinuclidinyle) est une substance chimique d'abord testée par les Américains dans le cadre de diverses expériences militaires, et qui se retrouve aujourd'hui utilisée par les forces ukrainiennes. En voici les principaux effets sur l'être humain:- Affaiblissement de l'attention, diminution des réactions aux stimuli externes, 30 à 60 minutes après absorption;- Perte du sens de l'orientation, agitation psychomotrice puis hallucinations;- Négativisme: la victime fait constamment le contraire de ce qu'on lui suggère. Accès de colère, pertes de mémoire totale ou partielle, cas de délire.- Lésions mortelles possibles chez les enfants, personnes âgées ou souffrant de maladies respiratoires.Les effets psychotoxiques atteignent leur apogée 30 à 60 minutes après l'exposition, mais peuvent durer jusqu'à quatre jours.Substance d’origine USLe BZ (benzilate de 3-quinuclidinyle), une substance cristalline blanche inodore et insipide, a été mis au point pour la première fois en 1955 aux États-Unis. En 1966, des tests ont été réalisés sur le terrain pour déterminer son efficacité au combat.Cet agent incapacitant se dissout mal dans l’eau, fond à des températures très élevées, à partir de 190°C. Il est utilisé sous forme d’aérosol ou de fumée. Cette substance pénètre dans le corps par les organes respiratoires, le système digestif et les plaies ouvertes.Le BZ a notamment été utilisé par les Américains pendant la guerre du Vietnam.Cette substance aurait aussi été employée pour empoisonner l’ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia à Salisbury, non loin du laboratoire secret britannique de Porton Down, en mars 2018, selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le ministre s'appuie sur des données du Centre suisse d'analyse radiologique et chimico-bactériologique de Spiez (Suisse). D’ailleurs, un responsable de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) chargé d’enquêter sur l’affaire Skripal au Royaume-Uni, avait déclaré n’avoir pas détecté de traces de BZ sur place. Le 4 mars 2018, Sergueï Skripal, anciennement condamné en Russie pour trahison, avait été retrouvé inconscient près d’un centre commercial de la ville de Salisbury. Londres avait immédiatement pointé Moscou du doigt, pour une tentative d’empoisonnement par agent neurotoxique. La Russie avait alors proposé une enquête conjointe, offre repoussée par Londres.Les États-Unis ont annoncé avoir complétement détruit leurs stocks, soit 50 tonnes de BZ, en 1990. Mais ils ont gardé la possibilité de synthétiser les précurseurs de cet agent chimique, selon Igor Kirillov, chef des Forces de défense radiologique, chimique et biologique de l’armée russe. Les installations pharmaceutiques américaines pourraient en produire plusieurs dizaines de tonnes par an.Ni l’URSS ni la Russie n’ont jamais mené des travaux en vue de développer de tels composés chimiques.

