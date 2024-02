https://fr.sputniknews.africa/20240227/macron-est-fou-furieux-soit-on-larrete-soit-on-va-tous-aller-en-guerre--1065280676.html

"Macron est fou, furieux. Soit on l'arrête, soit on va tous aller en guerre "

"Macron est fou, furieux. Soit on l'arrête, soit on va tous aller en guerre "

Cette opinion a été exprimée par le chef du parti "Les Patriotes" Florian Philippot aux journalistes concernant l’idée de Macron d’envoyer des troupes en... 27.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-27T14:34+0100

2024-02-27T14:34+0100

2024-02-27T14:34+0100

opinion

florian philippot

emmanuel macron

ukraine

guerre

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/1b/1065280511_0:0:1235:695_1920x0_80_0_0_5c5fa824bfa1038f1b9c70c50c92cb33.png

Réagissant aux propos d’Emmanuel Macron d’envoyer des troupes occidentales en Ukraine, Florian Philippot a déclaré que les Français n’avaient envie de mourir ni pour Zelensky, ni pour l'Otan."Ce type est fou, voilà, c'est fou. À un moment, il faut appeler les choses par un nom. Macron est fou, donc il est fou, furieux. Soit on l'arrête, soit on va tous aller en guerre. Mais c'est pas lui qui est en guerre, il va pas envoyer Brigitte faire la guerre, il va pas y aller lui-même. C'est nos enfants et c'est nous-mêmes qui irons en guerre", a-t-il déclaré au Salon de l’Agriculture à Paris.Le politicien a rappelé que "c'est l'Ukraine qui est en guerre, c'est pas la France"."Je ne sais pas si Macron en est conscient et ça n'a pas l'air de le gêner en tout cas puisque quand on lui a expliqué que l'armée ukrainienne était truffée de nazis, il n'a jamais réagi. Pourtant c'est documenté, il y a même des reportages de Canal + qui l'ont démontré, donc ça ne vient pas de moi. Non seulement il est prêt à ça, mais il est prêt à sacrifier des soldats français pour Kiev, ce qui me paraît délirant".

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, florian philippot, emmanuel macron, ukraine, guerre