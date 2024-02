https://fr.sputniknews.africa/20240227/lunesco-avertit-dune-grave-penurie-denseignants-en-afrique-subsaharienne-1065269615.html

L'UNESCO avertit d'une grave pénurie d'enseignants en Afrique subsaharienne

Selon Stephania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, qui a fait ces remarques à Johannesburg, en Afrique du Sud, à l'occasion de la publication d'un rapport du Panel de haut niveau sur la profession d'enseignant, l'Afrique subsaharienne a besoin de 15 millions d'enseignants supplémentaires pour atteindre l'objectif de développement durable d'ici 2030 en matière d'éducation de qualité. Le rapport révèle que 44 millions d'enseignants supplémentaires sont nécessaires dans le monde pour atteindre l'objectif de développement durable de 2030 relatif à une éducation de qualité. Selon Mme Giannini, les pays du monde doivent consacrer environ 6% de leur produit intérieur brut au secteur de l'éducation et former davantage d'enseignants pour parvenir à une éducation inclusive et équitable de qualité. Pour cela, il est nécessaire de recruter et de retenir les enseignants en rendant la profession prestigieuse, et il doit y avoir un mouvement mondial pour transformer l'éducation et former davantage d'enseignants, a-t-elle souligné.

