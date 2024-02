L'armée russe a libéré un autre village sur l'axe d'Avdeïevka

"Sur l'axe d'Avdeïevka, le groupement Centre russe a libéré la localité de Severnoïé, conquis des positions plus avantageuses et frappé des effectifs et des équipements des 24e et 110e brigades mécanisées et de la 103e brigade de défense territoriale ukrainiennes près de Maïorsk, de Berdytchi et de Rozovka, en république populaire de Donetsk (RPD)", a indiqué le ministère.