La levée des sanctions de la CÉDÉAO était inévitable, selon un responsable burkinabè

Les sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) contre les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) étaient le fruit des pressions françaises et de la peur de nouveaux coups d'État, a expliqué à Sputnik Afrique Idrissa Ouedraogo, président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Il est logique qu'elles aient été levées.Les sanctions ne faisaient d'ailleurs pas l'objet d'un consensus au sein de l'organisation, souligne-t-il. Les opinions africaines ont aussi très mal acceptées que la CÉDÉAO punisse ainsi ses propres membres.Levée des sanctionsCe 25 février, la CÉDÉAO avait annoncé dans un communiqué "lever les sanctions financières et économiques à l’encontre de la République de Guinée" et "lever les restrictions sur le recrutement des citoyens de la République du Mali pour des postes au sein des institutions de la CÉDÉAO".Certaines sanctions contre le Niger ont également été levées avec effet immédiat, alors que la CÉDÉAO avait un temps envisagé une opération militaire après le changement de pouvoir en juillet.

