https://fr.sputniknews.africa/20240227/est-le-sud-qui-reprend-linitiative-alors-que-le-monde-occidental-seffondre-1065271754.html

"С'est le Sud qui reprend l'initiative" alors que "le monde occidental s'effondre"

"С'est le Sud qui reprend l'initiative" alors que "le monde occidental s'effondre"

Cet avis a été partagé par Nathalie Yamb avec Sputnik Afrique. La panafricaniste participe au Forum sur la multipolarité à Moscou. 27.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-27T08:58+0100

2024-02-27T08:58+0100

2024-02-27T09:36+0100

afrique

brics

sud global

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/1b/1065271564_0:0:1228:691_1920x0_80_0_0_339b7075d7b453f50fcf84eef26f2fc1.png

En tant qu’exemple, la panafricaniste cite l’Afrique du Sud et sa plainte contre Israël à la Cour de Justice de La Haye: "c'est le Sud qui initie des procès auprès des institutions judiciaires et internationales qui étaient d'habitude manipulées et instrumentalisées par les Occidentaux". BRICS Selon Nathalie Yamb, les BRICS ont la fonction "de porte-voix du Sud global" : Système financier pour garantir le développement de tous les pays "L'émancipation à laquelle nous aspirons va nécessiter qu'on casse tous ces systèmes qui ont imposé le dollar comme étant la monnaie de référence", a dit à Sputnik Afrique Nathalie Yamb. Selon elle, "la réflexion sur la multipolarité, dans sa dimension monétaire, va impliquer qu'on réfléchisse à des moyens de paiement, à des mécanismes de paiement, à des institutions financières qui sont libérées de ce dictat occidental".

afrique

sud global

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, brics, sud global, opinion