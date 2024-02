https://fr.sputniknews.africa/20240226/senegal-ouverture-du-dialogue-national-sur-la-date-de-la-presidentielle-1065252365.html

Sénégal: ouverture du dialogue national sur la date de la présidentielle

Sénégal: ouverture du dialogue national sur la date de la présidentielle

Un dialogue national, convoqué par le Président sénégalais Macky Sall, s'ouvre lundi à Diamniadio, ville située à une trentaine de kilomètres du centre-ville... 26.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-26T08:10+0100

2024-02-26T08:10+0100

2024-02-26T08:10+0100

sénégal

afrique subsaharienne

macky sall

élection présidentielle

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/17/1065215376_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5570468f709abdda6cbcee5d282dfbc1.jpg

En faisant cette annonce jeudi dernier lors d'une entrevue avec la presse locale, M. Sall a expliqué que les partis politiques, les candidats à la présidentielle, c'est-à-dire les 19 retenus et les 74 recalés, les organisations de la société civile étaient tous conviés au dialogue national.La rencontre durera deux jours, a-t-il précisé, soulignant qu'"au vu de la simplicité de l'ordre du jour, ce délai pourrait être respecté, si les participants mettent en avant l'intérêt supérieur de la nation et aient en tête que lui-même ne prendra pas part au scrutin". En réaction à la convocation de M. Sall, la coalition Benno Bokk Yaakaar a déclaré qu'elle apportait "tout son appui au chef de l'État pour la tenue et la réussite parfaite du dialogue politique", selon une déclaration lue samedi à Dakar par l'ancien président de l'Assemblée, Moustapha Niasse, lors d'une conférence de presse.Le scrutin présidentiel pour désigner le successeur de Macky Sall devait avoir lieu le 25 février 2024. Saisi d’une proposition du bureau de l’Assemblée nationale, le Président Sall a stoppé le processus le 3 février en abrogeant le décret convoquant le corps électoral. Deux jours après, le Parlement a validé une loi fixant la présidentielle au 15 décembre 2024 tout en prorogeant le mandat de Sall jusqu’à l’installation de son successeur. Le 15 février, le Conseil constitutionnel a annulé les décisions prises par le président Sall et l’Assemblée nationale tout en appelant à la tenue du scrutin dans les meilleurs délais.

sénégal

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

sénégal, afrique subsaharienne, macky sall, élection présidentielle