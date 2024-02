https://fr.sputniknews.africa/20240226/pres-de-neuf-millions-de-personnes-ont-besoin-dune-aide-urgente-au-darfour-selon-lonu-1065268069.html

Près de neuf millions de personnes ont besoin d’une aide urgente au Darfour, selon l'Onu

Les Nations Unies ont indiqué lundi que quelque neuf millions de personnes dans la région soudanaise du Darfour (ouest) ont besoin d’une aide humanitaire... 26.02.2024, Sputnik Afrique

Neuf millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente au Darfour, dont cinq millions sont confrontées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë, a relevé ce lundi 26 février le porte-parole de l’Onu, Stéphane Dujarric lors de son point de presse quotidien.Et de prévenir que la crise humanitaire risque de s’aggraver si l’interruption des livraisons transfrontalières persiste.​Il a, dans ce cadre, souligné que l’opération d’aide transfrontalière en provenance du Tchad constitue une “bouée de sauvetage” pour la population locale. Selon lui, depuis juillet 2023, les travailleurs humanitaires ont pu acheminer plus de 8.700 tonnes d'aide vitale à travers la frontière du Tchad vers la partie ouest du pays.Il a insisté sur l’impératif de disposer d’un accès humanitaire “rapide et sans entrave” pour pouvoir atteindre les personnes dans le besoin, où qu’elles se trouvent.Après dix mois de conflit entre les forces armées et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), la moitié de la population du Soudan, soit quelque 25 millions de personnes, a besoin d'une aide humanitaire et d'une protection, dont plus de 1,5 million de personnes qui ont franchi les frontières du Soudan pour se réfugier en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie et au Soudan du Sud, a déploré l’organisation internationale.

