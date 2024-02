https://fr.sputniknews.africa/20240226/les-usa-ont-du-mal-a-sentendre-avec-lafrique-pour-cette-raison-selon-un-ex-envoye---1065263232.html

Les USA ont du mal à s'entendre avec l'Afrique pour cette raison, selon un ex-envoyé

Les USA ont du mal à s'entendre avec l'Afrique pour cette raison, selon un ex-envoyé

Les États-Unis sont "paralysés dans les négociations avec les pays africains" du fait qu’ils ne peuvent pas leur offrir les mêmes conditions que la Russie, a... 26.02.2024, Sputnik Afrique

Selon Peter Pham, Washington est incapable de proposer autant que la Russie en matière de soutien et de sécurité, notamment en ce qui concerne les armes et du personnel sur le terrain. "C'est un peu comme le médecin qui diagnostique la maladie mais refuse ensuite de rédiger l'ordonnance", a déclaré Pham. L’ex-envoyé américain qui a quitté son poste en 2021 et n'a pas été remplacé, a donné pour exemple les relations entre les États-Unis et le Mali. Elles se sont détériorées en partie à cause d'une décision du Département d'État en 2021 de bloquer la vente d'un transpondeur pour un avion de transport non armé demandé par le gouvernement malien. Cela a effectivement annulé l’achat, a déclaré M.Pham, et a conduit le Mali à se tourner vers les avions proposés par la Russie.

