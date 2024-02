https://fr.sputniknews.africa/20240226/kiev-cache-soigneusement-les-chiffres-des-victimes-selon-des-medias-1065256454.html

"Kiev cache soigneusement les chiffres des victimes", selon des médias

"Kiev cache soigneusement les chiffres des victimes", selon des médias

Les médias occidentaux ont activement commenté les récentes déclarations de Zelensky concernant les pertes ukrainiennes faites lors d'une conference de presse... 26.02.2024, Sputnik Afrique

Axios "Les chiffres de Zelensky contrastent fortement avec les estimations des responsables américains d’août 2023". À cette époque, les États-Unis estimaient le nombre de morts à près de 70.000 soldats ukrainiens, selon le New York Times.Washington Post"Kiev cache soigneusement les chiffres des victimes pour ne pas impacter le moral de la population, et le chiffre fourni par Zelensky dimanche ne peut pas être vérifié indépendamment". Sydney Morning Herald "Le dirigeant ukrainien a déclaré qu'il ne divulguerait pas le nombre de soldats blessés ou portés disparus". The Guardian À la conférence de presse, il y avait même des éclats occasionnels de l'ancienne vie de Zelensky en tant que comédien. Cependant, à plusieurs reprises, lorsqu'il a été pressé sur des questions de politique intérieure, il "a pris une position défensive". Le Président ukrainien a affirmé lors d’une conférence de presse dimanche que seulement 31.000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début du conflit.

