Dépigmentation de la peau: un héritage colonial qui menace la santé de femmes au Burkina

La mode de la dépigmentation pose des problèmes de santé publique au Burkina, où une association a décidé d'interpeller directement les autorités.

Vouloir rendre sa peau blanche relève d'un complexe d'infériorité, que les Occidentaux inculquent aux Africains depuis la période coloniale, a expliqué à Sputnik Issaka Ouedraogo, président de l’Initiative africaine Stop Dépigmentation.Conséquences pour la santéLa dépigmentation peut déboucher sur des maladies de la peau, des maladies respiratoires, voire des cancers, souligne-t-il. Des complications peuvent aussi apparaître chez les femmes enceintes, en cas de césarienne: "après l'opération, on ne peut pas faire la suture".Conséquences socialesEn plus, lorsque la dépigmentation ne se passe pas très bien, la personne se retrouve "avec un teint multicolore".Les jeunes parmi les plus touchésEn Afrique, le fléau touche surtout la jeunesse, sensible aux clichés esthétique sur la peau claire. Des jeunes filles se blanchissent parfois la peau au nez et à la barbe de leur famille, comme Mariam Bougouma, qui témoigne pour Sputnik.Restreindre les importationsLa pratique est par ailleurs devenue un vrai business, qui sert surtout les sociétés de produits de beauté. Mais les usagers, eux, dépensent parfois des fortunes, en consultations dermatologiques, en particulier dans les milieux urbains aisés, rappelle Issaka Ouedraogo.Selon une étude menée par un docteur au Burkina-Faso, les femmes souhaitant dépigmenter leur peau dépensent de 1.750 à 50.000 francs par mois maintenir l’effet de cette procédure.Les produits utilisés sont légions et débouchent parfois sur des mélanges improbables, abonde Mariam Bougouma.Pour lutter contre la dépigmentation, c'est donc aux importations de produits cosmétiques qu'il faut s'attaquer. Dans cette optique, l'initiative africaine Stop Dépigmentation a écrit une lettre ouverte au Président de la Transition burkinabé, Ibrahim Traoré pour lui demander de durcir la loi sur la commercialisation des produits dépigmentants.

