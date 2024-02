https://fr.sputniknews.africa/20240225/une-prison-ougandaise-transformee-en-palace-avec-laide-dun-groupe-chinois-1065244002.html

Une prison ougandaise transformée en palace avec l'aide d'un groupe chinois?

Une prison ougandaise transformée en palace avec l'aide d'un groupe chinois?

Les autorités ougandaises ont accepté la proposition d'un groupe chinois qui souhaite faire de la prison historique de Luzira un hôtel cinq étoiles et un... 25.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-25T14:40+0100

2024-02-25T14:40+0100

2024-02-25T14:40+0100

afrique subsaharienne

ouganda

prison

hôtel

Des barreaux au jacuzzi. Le Président ougandais s’est dit favorable à l’idée proposée par le groupe chinois Tian Tang de métamorphoser la prison de Luzira, le site pénitentiaire principal du pays, pour en faire un hôtel cinq étoiles et un centre de conférences international, relate le journal ougandais Monitor.Yoweri Museveni s'était dit emballé par l'idée en juillet 2022, chargeant le ministre de l’Intérieur, Kahinda Otafiire, de lancer des négociations avec le groupe Tian Tang, rappelle le quotidien.Les autorités cherchent d'ores et déjà un nouvel emplacement pour relocaliser les prisonniers. Un terrain d’environ neuf kilomètres carrés dans le district de Buikwe pourrait accueillir la nouvelle structure pénitentiaire.La prison de Luzira a été construite en 1927, en surplomb du Lac Victoria. Conçue pour abriter 1.700 détenus dans une banlieue de Kampala, elle en abrite plus de 7.000, selon les médias. Le gouvernement essaie de trouver des alternatives pour pallier à la surpopulation carcérale.

afrique subsaharienne

ouganda

2024

