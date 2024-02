https://fr.sputniknews.africa/20240225/une-mosquee-consideree-comme-la-plus-grande-dafrique-officiellement-inauguree-en-algerie-1065250329.html

Une mosquée considérée comme la plus grande d'Afrique, officiellement inaugurée en Algérie

La cérémonie officielle d'inauguration de la mosquée Djamaâ El Djazaïr s'est déroulée ce dimanche 25 février à Alger, en présence du Président Abdelmadjid Tebboune.Classée troisième plus grande mosquée au monde, derrière Al-Haram à la Mecque et la mosquée Al-Nabawi à Médine, la mosquée Djamaâ El Djazaïr occupe une superficie totale de plus de 27 hectares.Se distinguant à l'échelle internationale par son minaret, le plus haut au monde avec ses 265 mètres (environ 43 étages), ce pôle civilisationnel et religieux dispose d'une salle de prière de 20.000 m2 pouvant accueillir jusqu’à 120.000 fidèles.Djamaâ El Djazaïr dispose également de 12 bâtiments indépendants dont une grande bibliothèque riche d'un million d'ouvrages et pouvant recevoir jusqu'à 3.500 personnes; le Centre culturel; l'École nationale supérieure des sciences islamiques; le Centre de recherche en sciences religieuses et dialogue des civilisations et le Musée de la civilisation islamique.Les travaux de construction de la mosquée ont débuté en 2013. La salle de prière a été inaugurée en 2020.

