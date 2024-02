https://fr.sputniknews.africa/20240225/uber-investi-dans-une-start-up-nigeriane--1065241221.html

Uber investit dans une start-up nigériane

Uber investit dans une start-up nigériane

La compagnie de VTC Uber est en pourparlers avec le nigérian Moove, en vue d'importants investissements, rapporte Bloomberg. 25.02.2024, Sputnik Afrique

Une affaire qui roule. Le géant du covoiturage pourrait rejoindre une levée de fonds pour investir dans l'entreprise Moove, portant sa valeur à 750 millions de dollars contre 650 actuellement, selon Bloomberg.La start-up nigériane a justement pour but d'aider les futurs conducteurs de VTC à accéder au financement de leur véhicule. Moove avait déjà réussi à lever 76 millions dollars en août, via des investisseurs comme BlackRok.Basée à Amsterdam, la start-up est présente dans 6 villes africaines (Lagos, Accra, Johannesburg, Le Cap, Nairobi et Ibadan) ainsi qu’à Londres, Dubaï et plusieurs grandes villes indiennes.

