https://fr.sputniknews.africa/20240225/trump-remporte-la-primaire-republicaine-de-caroline-du-sud-renforce-son-statut-de-favori-1065237182.html

Trump remporte la primaire républicaine de Caroline du Sud, renforce son statut de favori

Trump remporte la primaire républicaine de Caroline du Sud, renforce son statut de favori

L'ancien Président américain Donald Trump a remporté samedi la primaire de Caroline du Sud, renforçant ainsi son statut de favori pour décrocher l'investiture... 25.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-25T07:05+0100

2024-02-25T07:05+0100

2024-02-25T07:05+0100

états-unis

donald trump

investiture

primaire

primaire les républicains

élection présidentielle

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/19/1065237016_0:0:2806:1578_1920x0_80_0_0_cda909301749b22a4d130f650f1cb4ad.jpg

La victoire du magnat de l'immobilier dans le fief de sa rivale Nikki Haley a été projetée par les médias américains immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.Avec cette défaite, Haley, essuie un cinglant revers dans l'État où elle a été gouverneure pendant six ans, selon les observateurs.Le milliardaire new-yorkais, qui détient une avance considérable dans les sondages d'opinion, avait remporté haut la main le caucus de l'Iowa et les primaires du New Hampshire.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

états-unis, donald trump, investiture, primaire, primaire les républicains, élection présidentielle