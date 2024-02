https://fr.sputniknews.africa/20240225/le-cafe-declare-culture-strategique-africaine-quest-ce-que-cela-change-1065242232.html

Le café déclaré culture stratégique africaine: qu'est-ce que cela change?

En donnant au café le statut de produit stratégique sur le continent, l'Union africaine a réaffirmé les principes de la Déclaration de Kampala, signée par le G25 africain en août 2023 lors du Sommet du café. Ceux-ci insistent notamment sur :- la promotion de la valeur ajoutée, plutôt que sur l'exportation de grains bruts;- le soutien aux investissements pour l'innovation et la recherche de nouveaux produits;- la lutte contre les inégalités: les revenus mondiaux du secteur s'élèvent à plus de 495 milliards de dollars chaque année, mais seulement à 2,8 milliards en Afrique (0.6%);- le libre commerce à travers la Zone de libre-échange continentale africaine.L'Éthiopie et l'Ouganda ont été les principaux acteurs dans la lutte de la reconnaissance du café comme une ressource stratégique du continent. Le Président ougandais Yoweri Museveni, qui avait lui-même ouvert le 21ème sommet du café africain G-25 à Kampala, a notamment été un grand promoteur de cette politique.Deuxième producteur de café en grain d'Afrique derrière l’Éthiopie, l'Ouganda a d'ailleurs fait part de sa volonté d'approvisionner plus abondamment le marché russe.

