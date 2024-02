https://fr.sputniknews.africa/20240225/lalgerie-et-la-mauritanie-lancent-un-nouveau-projet-routier-1065241364.html

L'Algérie et la Mauritanie lancent un nouveau projet routier

Alger et Nouakchott ont mis en route un projet de connexion frontalière, assorti d'une zone franche pour les produits des deux pays. 25.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-25T12:37+0100

maghreb

algérie

mauritanie

route

douane

frontière

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/0e/1059916335_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea1230af3f6c913421f23127d0330738.jpg

La première pierre d'une connexion routière de 840 kilomètres a été posée en présence du Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouanin.Cet axe se doublera d'une zone franche dans la wilaya frontalière de Tindouf.D'autres zones d'échanges commerciaux doivent voir le jour en Algérie cette année, à la frontière avec la Mauritanie, mais aussi avec le Mali, le Niger, la Tunisie et la Lybie, avait récemment annoncé Abdelmadjid Tebboune.Alger s'est par ailleurs lancé dans divers projets d'ampleur continentale pour se rapprocher de ses voisins, comme la route transsaharienne qui doit relier six pays africains, ou la Dorsale transsaharienne à fibre optique, destinée à développer l'économie numérique régionale dans le Sahel.

2024

maghreb, algérie, mauritanie, route, douane, frontière