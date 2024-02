https://fr.sputniknews.africa/20240225/la-cia-aurait-cree-des-bases-despionnage-en-ukraine-pres-de-la-frontiere-russe-1065251787.html

La CIA aurait créé des bases d'espionnage en Ukraine, près de la frontière russe

Au cours des huit dernières années, les États-Unis, avec le soutien de la CIA, ont déployés 12 centres d'espionnage sur le territoire ukrainien, le long de la frontière avec la Russie, a annoncé le journal New York Times, citant d’anciens et actuels responsables de l’Ukraine, des États-Unis et de l’Europe.D'après le journal, les agences de renseignement américaines ont travaillé en étroite collaboration avec du personnel ukrainien, notamment avec le chef actuel de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, Kyrilo Budanov. En outre, la CIA a formé des espions ukrainiens qui ont opéré en Russie, en Europe, à Cuba et dans d'autres endroits où des Russes étaient présents, écrit le journal.Même après le retrait du personnel américain d'Ukraine en février 2022 sur décision de l'administration Biden, des agents de la CIA sont restés en Ukraine occidentale, souligne le journal. Ils ont transmis des informations de renseignement, notamment sur les éventuels lieux de frappes russes et les systèmes d'armes que Moscou pourrait utiliser.D'ailleurs, Kiev aurait parfois violé les conditions de la Maison-Blanche depuis 2016, suscitant la colère de responsables américains. Considérant la prudence de Washington injustifiée, les Ukrainiens auraient "commencé à organiser des assassinats et d'autres opérations meurtrières". Les États-Unis ont menacé de retirer leur soutien, mais ne l’ont jamais fait, affirme le New York Times.

