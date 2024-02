https://fr.sputniknews.africa/20240225/deces-dun-coureur-kenyan-lors-de-la-course-du-mont-cameroun-1065238127.html

Décès d'un coureur kenyan lors de la Course du mont Cameroun

Décès d'un coureur kenyan lors de la Course du mont Cameroun

Un coureur kenyan est décédé d'une crise cardiaque présumée après s'être effondré à l'arrivée de la Course du mont Cameroun, la plus ancienne compétition... 25.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-25T09:30+0100

2024-02-25T09:30+0100

2024-02-25T09:30+0100

course

cameroun

décès

sport

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/19/1065237960_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_078be0e66d68c7459e37ca40a87f0db2.jpg

Charles Kipsang Kipkorir, 33 ans, qui était en tête de la course, a souffert d'un malaise qui l'a forcé à s'arrêter brièvement quelques minutes avant la ligne d'arrivée, a déclaré Bernard Okalai Bilia, gouverneur de la région du Sud-Ouest où la course s'est déroulée.Le coureur, qui a réussi à franchir la ligne d'arrivée par la suite, s'est effondré après avoir reçu son prix. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où il est décédé quelques minutes plus tard."C'est une situation très triste car il en était à sa quatrième participation. C'est une grande perte pour la fédération africaine d'athlétisme, pour son pays, le Kenya, et pour nous, le Cameroun", a-t-il ajouté.La course du mont Cameroun, baptisée Course de l'Espoir, se déroule chaque année sur un terrain particulièrement difficile comportant l'ascension et la descente du mont Cameroun, qui se trouve à plus de 4.100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus de 600 coureurs ont participé à la compétition de cette année.

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

course, cameroun, décès, sport