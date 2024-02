https://fr.sputniknews.africa/20240224/loccident-nest-pas-du-tout-interesse-a-aider-lukraine-1065226204.html

"L'Occident n'est pas du tout intéressé à aider l'Ukraine"

C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent russe à l’Onu lors d’une réunion du Conseil de sécurité Vassili Nebenzia. 24.02.2024, Sputnik Afrique

Donner de l'argent à Kiev est le moyen le moins cher pour les États-Unis de renforcer sa sécurité, a-t-il ainsi rappelé les propos de Zanny Minton Beddoes, éditeur en chef du magazine britannique The Economist.Il est encore possible de préserver l'Ukraine sous une forme ou une autre. Mais ce doit être une Ukraine pacifique, neutre, dans discrimination et russophobie, sans héroïsation de criminels nazis et sans menaces pour la Russie. C'est ce que vise l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, a-t-il affirmé.

