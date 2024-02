https://fr.sputniknews.africa/20240224/le-pentagone-a-ouvert-plus-de-50-enquetes-criminelles-sur-laide-us-a-lukraine-1065233529.html

Le Pentagone a ouvert plus de 50 enquêtes criminelles sur l’aide US à l’Ukraine

"Nous n’avons étayé aucune de ces allégations, même si cela pourrait bien changer à l’avenir", a déclaré jeudi l'inspecteur Robert Storch, cité par Bloomberg. 24.02.2024, Sputnik Afrique

Les enquêtes, qui en sont à différents stades, se posent des questions au sujet:Il y aura probablement davantage d’enquêtes "compte tenu de la quantité et de la vitesse" des équipements envoyés, selon lui.Des audits ont révélé des manifestes incomplets pour les expéditions transférées vers l’Ukraine via la Pologne.Parmi d’autres vérifications encore en cours figure la fourniture d'obus d’artillerie de 155 mm, une munition clé. L'idée est de déterminer si les États-Unis ont réussi à satisfaire leurs propres besoins concernant leurs réserves et leurs opérations.

