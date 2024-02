https://fr.sputniknews.africa/20240224/le-burkina-faso-en-tete-des-pays-etrangers-investisseurs-en-cote-divoire-en-2023-1065226087.html

Le Burkina Faso en tête des pays étrangers investisseurs en Côte d’Ivoire en 2023

Le Burkina Faso en tête des pays étrangers investisseurs en Côte d’Ivoire en 2023

Le pays occupe ce rang avec 11 % des investissements, a rapporté la directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire. 24.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-24T08:45+0100

2024-02-24T08:45+0100

2024-02-24T08:45+0100

côte d'ivoire

burkina faso

investissements

afrique

économie

turquie

industrie

transports

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/02/1056705883_0:250:3083:1984_1920x0_80_0_0_7b1aaecb046688a2b2c42ff4728efab3.jpg

Selon Solange Amichia, les secteurs impliqués sont la cimenterie, l’emballage et les transports. Le Burkina est suivi par la Turquie (7 %) avec les investissement essentiellement dans la fourniture de produits manufacturiers.Vienent ensuite la Chine, la France🇫🇷 et le Togo🇹🇬 avec chacun 5 % d’investissement.En Côte d’Ivoire, plus de 25.000 d'entreprises ont été créées en 2023 pour un investissement de 1 000,15 milliards FCFA (1,6 milliard USD), rappelle Afrique sur 7.Les domaines les plus privilégiés par les investissements sont l’industrie (52,20%), les services (46,90%) puis le secteur agricole (0,90%).

côte d'ivoire

burkina faso

afrique

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

côte d'ivoire, burkina faso, investissements, afrique, économie, turquie, industrie, transports