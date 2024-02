https://fr.sputniknews.africa/20240224/larmee-ukrainienne-se-retire-dune-autre-localite-en-rpd-selon-les-medias-locaux-1065236235.html

L'armée ukrainienne se retire d'une autre localité en RPD, selon les médias locaux

L'armée ukrainienne se retire d'une autre localité en RPD, selon les médias locaux

Les forces ukrainiennes se sont retirées de la localité de Lastotchkino située à l'ouest d'Avdeïevka en République populaire de Donetsk, signalent les médias... 24.02.2024, Sputnik Afrique

Avdeïevka était passée sous le contrôle de l’armée russe le 17 février. Selon les rapports des médias, les militaires ukrainiens ont pris la décision d'abandonner Lastochkino car les flancs et les routes d'approvisionnement étaient menacées.La localité est située à 3 kilomètres à l'ouest d'Avdeïevka et à environ 12 km au nord-ouest de la ville de Donetsk.La récente prise d'Avdeïevka a marqué un jalon importnant dans l'avancée russe dans le Donbass, où les forces ukrainiennes ont passé près d'une décennie à créer une ligne défensive fortifiée avec l'aide des États-Unis et de l'Otan.Au cours des deux derniers mois, les forces russes ont également progressé vers Maryinka et Vessioloïé, respectivement à l'ouest et au nord de Donetsk.

