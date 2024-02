https://fr.sputniknews.africa/20240223/quatre-mercenaires-colombiens-ont-ete-tues-dans-le-donbass-selon-un-media-colombien--1065218037.html

Quatre mercenaires colombiens ont été tués dans le Donbass, selon un média colombien

Ils ont été éliminés lors d'une frappe à Kourakhovo en république populaire de Donetsk (RPD), écrit le journal Vanguardia, citant les proches de l'une des... 23.02.2024, Sputnik Afrique

Selon le journal, l'un des militants tués était Wilmer Martinez Vazquez, 28 ans, de la municipalité de Barranquilla, dans le nord de la Colombie. Il avait rejoint la Légion internationale des forces armées ukrainiennes en avril 2023. Aucune notification de la part de Kiev Les proches de l’homme ont déclaré que Vazquez était mort le 19 février lors d’une attaque à Kourakhovo "avec trois autres camarades colombiens", mais ils n’ont reçu aucune notification officielle de Kiev."Le bataillon ukrainien auquel il était affecté ne nous a même pas appelé pour nous informer officiellement de sa mort", a déclaré Marvin, le frère de Vasquez. Selon lui, son collègue a signalé la mort du Colombien, et le mercenaire n'a été identifié que grâce à ses chaînes en argent. À son tour, l'oncle du mercenaire tué a déclaré à Vanguardia que ce dernier avait servi dans l'armée colombienne. Après son licenciement, il s'était rendu à Dubaï pour travailler dans le secteur de la sécurité. Puis, en 2023, on lui a proposé "trois fois plus" d’argent pour rejoindre les forces armées ukrainiennes. La ville de Kourakhovo est située dans le district Pokrovski de la RPD, à environ 21 kilomètres de Maryinka. Kiev a évacué les archives, les fonctionnaires et les employés du service ukrainien de la Sécurité de Kourakhovo, a fait savoir le 21 février auprès de Sputnik le conseiller du chef de la région Denis Pouchiline, Ian Gaguine. Mercenaires étrangers en Ukraine Le ministère russe de la Défense a déclaré à plusieurs reprises que le régime de Kiev utilisait des mercenaires étrangers comme "chair à canon" et que l’armée russe continuerait de les détruire dans toute l’Ukraine. Ceux qui sont venus se battre eux-mêmes pour de l'argent ont admis dans de nombreuses interviews que l'armée ukrainienne coordonne mal leurs actions et que les chances de survivre aux combats sont faibles. En janvier, la Défense russe avait indiqué avoir porté une frappe de précision sur un bâtiment à Kharkov qui avait abrité des mercenaires français. Plus de 60 hommes ont été tués et une vingtaine d’autres blessés.

