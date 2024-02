La part des armes et équipements modernes russes dans les forces nucléaires stratégiques a déjà atteint 95% , et dans la composante navale de la triade nucléaire - presque 100%

L’industrie militaire a multiplié la production et la fourniture d'armes les plus populaires aux troupes ces dernières années:

Ce sont principalement des armes de haute précision, des drones, des chars, des véhicules blindés, de l'artillerie et des systèmes de défense aérienne

Le dévouement à la Patrie, le devoir de la protéger et de défendre chaque centimètre carré de sa terre ont été et restent les valeurs incontestables les plus importantes de la Russie.