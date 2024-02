https://fr.sputniknews.africa/20240222/vladimir-poutine-a-realise-un-vol-a-bord-dun-bombardier-strategique-supersonique-tu-160m-1065205014.html

Vladimir Poutine a réalisé un vol à bord d'un bombardier stratégique supersonique Tu-160M - images

Vladimir Poutine a réalisé un vol à bord d'un bombardier stratégique supersonique Tu-160M - images

Le Président russe s'est rendu ce jeudi à l'Usine de constructions aéronautiques de Kazan (partie centrale de la Russie) pour monter dans le cockpit d'un... 22.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-22T15:19+0100

2024-02-22T15:19+0100

2024-02-22T16:01+0100

vladimir poutine

russie

tu-160

kazan

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/16/1065206511_0:0:2712:1526_1920x0_80_0_0_5787bce715db3b4c8d2b04b4e2d9ad9f.jpg

Le cortège présidentiel s'est approché de l'avion sur la piste. Vladimir Poutine a enfilé une combinaison spéciale avant de monter à bord. Le bombardier supersonique modernisé Tu-160 est l'une des pièces maîtresses de l'arsenal aérien de Moscou. C'est l'avion supersonique le plus grand, le plus puissant et le plus lourd au monde. Ses ailes sont à géométrie variable. Il est destiné à frapper avec des armes nucléaires et conventionnelles les cibles les plus importantes dans des régions géographiquement éloignées.

russie

kazan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, russie, tu-160, kazan