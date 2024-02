https://fr.sputniknews.africa/20240222/un-arsenal-darmements-des-pays-de-lotan-decouvert-a-avdeievka-apres-la-fuite-de-larmee-de-kiev-1065199288.html

Un arsenal d’armements des pays de l’Otan découvert à Avdeïevka après la fuite de l'armée de Kiev

Un arsenal d’armements des pays de l’Otan découvert à Avdeïevka après la fuite de l'armée de Kiev

Plus de 200 mines polonaises, des milliers de cartouches italiennes, des grenades à main américaines… 22.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-22T09:02+0100

2024-02-22T09:02+0100

2024-02-22T09:02+0100

donbass. opération russe

ukraine

conflit ukrainien

russie

défense

avdeïevka

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/13/1065146192_0:30:1193:701_1920x0_80_0_0_e3eaffc0479bd24149a9a9779b0d74f4.jpg

Les militaires ukrainiens ont en outre laissé plus de 20 lance-roquettes et des dizaines de fusils d'assaut Kalachnikov, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.Des combats des plus acharnés ont été menés près de la gare ferroviaire, a précisé la Défense. Les preuves saisies après leur fin témoignent de la participation directe de mercenaires des États-Unis, du Canada et des pays européens au conflit en Ukraine.Un terminal Starlink utilisé notamment pour transmettre les signaux des drones a également été saisi.

ukraine

russie

avdeïevka

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, conflit ukrainien, russie, défense, avdeïevka