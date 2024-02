https://fr.sputniknews.africa/20240222/le-senegal-veut-construire-une-usine-dengrais-pour-pres-dun-milliard-de-dollars-1065198016.html

Le Sénégal veut construire une usine d’engrais pour près d'un milliard de dollars

Le Sénégal veut construire une usine d’engrais pour près d'un milliard de dollars

Les documents nécessaires pour lancer le chantier ont été signés le 19 février par le groupe Petrosen et le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal... 22.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-22T07:17+0100

2024-02-22T07:17+0100

2024-02-22T07:17+0100

sénégal

afrique

engrais

usine

construction

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0c/1056798413_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_06f79380baf9efeda5aae1db930a588d.jpg

D’un coût total de 600 milliards FCFA (985 millions de dollars), la nouvelle usine sera cofinancée par le gouvernement et des partenaires privés. Elle va surtout fabriquer de l’urée, un engrais entièrement importé au Sénégal. Emplacement: Ndayane, dans la région de Thiès;Capacité prévue: 1,2 million de tonnes d’engrais par an pour les besoins du marché local et l’exportation;Début de la phase de production: entre 2028 et 2029;Revenus commerciaux nets attendus par an: plus de 175 milliards FCFA (287 millions $).

sénégal

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sénégal, afrique, engrais, usine, construction