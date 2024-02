https://fr.sputniknews.africa/20240222/le-burkina-faso-suspend-lexportation-dor-et-dautres-substances-precieuses-1065198342.html

Le Burkina Faso suspend l'exportation d'or et d'autres substances précieuses

Cette mesure concerne la production artisanale et semi-mécanisée à compter du 20 février 2024. 22.02.2024, Sputnik Afrique

Le pays dit se doter d'une nouvelle stratégie censée "mieux organiser" son secteur minier et l'assainir, a annoncé le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières dans un communiqué.Pendant la période de suspension, dont la durée n'a pas été précisée, "les acteurs miniers qui disposent de quantités à exporter sont tenus de prendre attache avec la Société nationale des substances précieuses (Sonasp) qui se chargera de les payer".Le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique de l'Ouest. Il compte 17 mines industrielles, dont cinq ont fermé pour des raisons liées aux fréquentes violences djihadistes.

